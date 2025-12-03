Gobierno Trump no descarta redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial

Washington, 3 dic (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas y detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol que el país acoge en 2026, según informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giulani.

«Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país», aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se celebra este viernes en la capital estadounidense.

«Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad», subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que «seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano».

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la presidencia de Donald Trump y la preocupación que desatan sus duras políticas contra la inmigración.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EE.UU. para asistir al Mundial, Giulani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense «cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional».

Por otra parte, el máximo representante de la Casa Blanca para la celebración de la Copa del Mundo de fútbol recordó que lo que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente: cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

El hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giulani también quiso destacar que se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visados en las secciones consulares de países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil, por debajo de dos meses, o que las naciones europeas o Japón cuentan con exención de visado.

Con respecto a dos países participantes en el Mundial que están en la lista de 19 naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido viajar a EE.UU. por orden del Gobierno Trump, Haití e Irán, Giulani destacó que «parte» de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giulani remitió la cuestión al Departamento de Estado, del que depende la concesión de visados. EFE

