Grecia declara el estado de emergencia en una tercera isla, mientras los sismos continúan

3 minutos

Atenas, 14 feb (EFE).- El Gobierno de Grecia ha declarado el estado de emergencia en la pequeña isla de Ánafe, en el archipiélago de las Cícladas, debido a los sismos de magnitud hasta 5,3 que sacuden desde hace tres semanas esta zona del mar Egeo, informa este viernes el diario Efsyn.

La declaración por parte de Protección Civil en esta pequeña isla de unos 300 habitantes permanecerá en vigor al menos hasta el 13 de marzo.

El 6 y el 12 de febrero el Gobierno declaró respectivamente el estado de emergencia en Santorini (de unos 25.000 habitantes) y de Amorgos (de unos 2.000).

Decenas de sismos siguen registrándose en la zona marítima situada entre estas tres islas, si bien este viernes no se ha registrado hasta el momento ningún temblor de magnitud mayor a 4, como ha sucedido todos los días desde que empezó la elevada actividad sísmica el pasado 24 de enero.

El sismo más fuerte en la zona, de una magnitud 5,3, se registró el pasado lunes a unos 20 kilómetros al suroeste de Amorgos, según el Instituto Geodinámicao de Atenas.

Más de 12.000 temblores

Entre el 26 de enero y el 8 de febrero se han producido más de 12.800 temblores en la zona.

Tanto en Santorini, Amorgos y Ánafe como en la cercana isla de Ios, donde también se sienten los temblores, las escuelas han permanecido cerradas durante las últimas dos semanas.

En Santorini, uno de los destino más turísticos de Grecia, permanecen tan solo 4.000 de sus habitantes, ya que miles de personas han abandonado la isla.

El director del Instituto Geodinámico de Atenas, Vasilis Karastathis, señaló este viernes en la emisora pública ERT que durante los últimos días se está observando una «estabilidad de la evolución de sismicidad», si bien esto no significa necesariamente que el fenómeno haya entrado en una fase de desescalada.

Este descenso debería permanecer unas semanas más para poder hablar con seguridad de desescalada, explicó.

Posible sismo de magnitud 7

El sismólogo Gerasimos Papadópulos declaró al diario Efsyn que esta «relativa calma» podría también ser presagio de un inminente terremoto más grande.

Akis Tselentis, exdirector del Instituto Geodinámico, señaló en la red social Facebook que el «escenario optimista» es que se produzca un terremoto de magnitud 6, si bien recalcó que existe también una escasa posibilidad de que se registre un temblor de magnitud 7, lo que provocaría un tsunami y amplios daños en la zona.

Tselentis también denunció que durante años se han cometido «flagrantes ilegalidades» en Santorini con la construcción de hoteles y apartamentos de lujo al borde de la famosa caldera volcánica de la isla.

En algunos casos, esta inestable caldera ha sido excavada para que las edificaciones puedan levantarse, apuntó Tselentis, quien publicó una fotografía en su cuenta de Facebook que muestra una zona de trabajos de excavación ilegal que fue abandonada tras el inicio de los sismos.

Estos temblores se deben al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no pueden reavivar la actividad volcánica, según los expertos. EFE

