Grupo de 131 activistas, incluidos latinoamericanos, de flotilla a Gaza llegan a Jordania

Amán, 7 oct (EFE).- Jordania anunció este martes la llegada de 131 activistas, entre ellos varios ciudadanos de América Latina, de la Flotilla Global Sumud por Gaza tras su evacuación desde Israel, informaron fuentes oficiales jordanas.

El Ministerio de Exteriores jordano señaló en un comunicado que este martes llegaron al país «un ciudadano jordano y 130 nacionales de varios países hermanos y amigos» que estaban a bordo de la Flotilla a través del Puente Rey Husein, paso fronterizo que conecta el reino árabe con Cisjordania ocupada.

El portavoz del ministerio, Fuad Majali, especificó que entre los evacuados se encuentran ciudadanos de Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil y México, sin especificar el número de activistas de cada país.

Majali enumeró también que llegaron ciudadanos de Baréin, Túnez, Argelia, Omán, Kuwait, Libia, Pakistán, Turquía, Australia, República Checa, Japón, Nueva Zelanda, Serbia, Sudáfrica, Suiza, el Reino Unido y de Estados Unidos.

El portavoz explicó que el Ministerio, en cooperación con las autoridades jordanas pertinentes, facilitó su traslado y «les brindó la asistencia necesaria».

Para la operación, detalló que se había coordinado con las embajadas de «países hermanos y amigos para organizar y facilitar la salida de sus ciudadanos del reino» de Jordania.

La flotilla, integrada por 42 embarcaciones que transportaban a unas 470 personas que pretendían llegar a Gaza con una carga de ayuda humanitaria, fue interceptada por militares israelíes la semana pasada y todos sus integrantes detenidos.

Hasta ahora, Israel ha deportado a cientos de los activistas, entre los que están ciudadanos de España, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos, entre otros países. EFE

