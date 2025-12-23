Guardia Costera confirma a un niño de 2 años entre las víctimas del accidente en Galveston

2 minutos

Washington, 23 dic (EFE).- La Guardia Costera de EE.UU. confirmó este martes la presencia de un niño de 2 años entre las cinco víctimas mortales que por el momento ha dejado el accidente, en aguas cercanas a la localidad texana de Galveston, de un avión de la Marina mexicana que estaba transportando al menor para que le trataran unas quemaduras.

Miembros de la Guardia Costera han detallado a la cadena CNN que, de las ocho personas que viajaban en el avión, una permanece aún desaparecida, mientras se desconoce el estado de salud de las dos que sí pudieron ser rescatadas con vida.

El avión, un modelo bimotor de transporte ligero, transportaba a cuatro miembros de la Marina mexicana y a cuatro civiles, incluyendo al menor, al que se estaba llevando al hospital pediátrico Shriner’s, de Galveston, en colaboración con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

CNN entrevistó a una persona que reside cerca del lugar del accidente, en el Golfo de México, y que aseguró que se lanzó al agua y logró ayudar a una mujer atrapada entre los restos del avión antes de que llegaran los equipos de rescate.

El avión despegó de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes, unos 80 kilómetros al sureste de Houston, según la web de seguimiento aéreo FlightRadar24.

Otros testigos han asegurado que en el momento del siniestro, que se produjo ayer poco antes de las 15.17 hora local (9.17 GMT del lunes), en la zona había muy poca visibilidad debido a la niebla, motivo por el que se cree que pudo ocurrir el accidente.

El Departamento de Seguridad de Texas ha informado en un mensaje en X que la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) se encuentran en el lugar del accidente colaborando con la investigación. EFE

