Guinea-Conakri neutraliza a un grupo armado antes de las elecciones presidenciales

Dakar, 28 dic (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guinea-Conakri neutralizaron a un grupo armado en la capital, Conakri, con «intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional», un día antes de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en el país, informaron las autoridades.

Este sábado «a las 4:00 horas (misma GMT), basándose en información fiable de Inteligencia, los servicios de seguridad llevaron a cabo una operación selectiva en un complejo a las afueras de Conakri, donde se encontraba un grupo armado con intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional», afirmó el Puesto de Mando Operacional de Seguridad Interna.

«Esta operación resultó en la completa neutralización del grupo y la detención de los implicados, tras varios intercambios de disparos», subrayó la entidad conjunta integrada por policías, soldados y funcionarios aduanas en un comunicado a última hora del sábado.

«Se está llevando a cabo una investigación judicial para identificar todos los aspectos de este caso y determinar las responsabilidades de conformidad con la legislación aplicable», se indica en la nota oficial.

Las autoridades aseguraron a la población que «no existe una amenaza inmediata para su seguridad» e instaron a la ciudadanía a «mantener la calma, a continuar sus actividades con normalidad y a mantener una cooperación responsable con las fuerzas de defensa y seguridad».

La operación se desarrolló en la víspera de las elecciones en las que el presidente de transición y líder de la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado de 2021, general Mamadi Doumbouya, busca consolidar su poder y compite con ocho candidatos.

Las autoridades desplegaron más de 11.600 policías para garantizar las seguridad de la votación, que se celebra tres meses después de la aprobación de una nueva Constitución y en una clima de represión de la disidencia. EFE

