Habrá disturbios en Nochevieja en Francia pero la policía intervendrá sistemáticamente

2 minutos

París, 31 dic (EFE).- El Gobierno francés asume que, como es habitual en Nochevieja, esta vez también se repetirán los disturbios en particular en los barrios más conflictivos, pero promete que las fuerzas del orden intervendrán sistemáticamente para evitarlos y atajarlos.

El objetivo es «prevenir disturbios», ha señalado este miércoles la ministra delegada de Interior, Marie-Pierre Vedrenne, en una entrevista a la emisora France Info en la que ha subrayado «un mensaje de firmeza para los que quieren perturbar» las celebraciones de Nochevieja.

Vedrenne ha confirmado que «la amenaza terrorista sigue siendo elevada» y es el otro gran peligro que planea sobre esta noche.

En cualquier caso, el ministro de Interior, Laurent Núñez, presentó el lunes el dispositivo de seguridad que se ha concebido, con 80.000 policías y gendarmes movilizados en todo el país, 10.000 de los cuales en París y en su área metropolitana.

En una entrevista en el canal France 2, Núñez reconoció que «forzosamente habrá incidentes» en Nochevieja porque habrá tentativas de altercados, pero insistió en su consigna de «tolerancia cero», lo que «quiere decir que se intervendrá sistemáticamente para poner fin».

«No se tolerará ninguna forma de violencia o de desperfectos», aseguró antes de hacer hincapié en que ha dado «instrucciones muy firmes» a los prefectos (delegados del Gobierno), responsables de la gestión de la seguridad pública en todo el país, para que haya intervenciones inmediatas de las fuerzas del orden.

En la Nochevieja del pasado año hubo cerca de 1.000 vehículos incendiados en diferentes altercados y disturbios que se produjeron por toda Francia, en particular en barrios sensibles, con 420 detenciones. EFE

ac/alf