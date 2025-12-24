Hallan 435 kilos de cocaína en puerto italiano ocultos en envío de cacahuetes de A.Latina

1 minuto

Roma, 24 dic (EFE).- La Guardia de Finanza italiana (policía financiera italiana) se incautó en el puerto de Gioia Tauro (sur de Italia) de más de 534 kilogramos de cocaína ocultos en un envío de mil sacos de cacahuetes procedentes de América Latina y destinados, según la documentación, a Europa del Este.

Entre los cacahuetes se encontraron 400 bloques de droga de máxima pureza que, de haber sido comercializados, habrían generado ingresos por más de 70 millones de euros, informó la Guardia di Finanza (policía económica italiana).

La operación se llevó a cabo esta madrugada con la ayuda de unidades caninas, que detectaron anomalías e indicios de sospecha en el envío de cacahuetes.

La intervención se enmarca en un plan de intensificación de los controles en el puerto de Gioia Tauro, que incluye inspecciones físicas y monitoreo constante de los miles de contenedores que se mueven a diario en la zona.

En lo que va de año las autoridades han incautado en el puerto más de cinco toneladas de droga, por un valor total aproximado de 650 millones de euros. EFE

