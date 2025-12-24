Hallan cadáveres de tres menores reportados como desaparecidos en Ecuador

1 minuto

Quito, 24 dic (EFE).- Tres menores reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en la ciudad costera de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, informaron este miércoles medios locales.

Sus cuerpos desmembrados fueron hallados en sacos de yute en un inmueble abandonado y de difícil acceso de Nueva Prosperina, de Guayaquil, detalló la televisión Teleamazonas.

Los menores tenían 15, 16 y 17 años, y fueron dados por desaparecidos el pasado jueves, después de ser secuestrados en plena vía pública, cuando sujetos armados los interceptaron y se los llevaron con rumbo desconocido.

Sus familiares recibieron la alerta ´por parte de testigos, presentaron una denuncia en la Fiscalía y desde entonces se emprendió una intensa búsqueda, que terminó con su hallazgo.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a ello, un reciente informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled) señaló que la ola de violencia no ha cedido en este 2025, en el que el 71 % de los habitantes estuvo expuesto a ella, y «es probable que siga aumentando en 2026». EFE

sm/psh