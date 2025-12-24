Hallan en Turquía la caja negra del avión estrellado con cinco militares libios a bordo

Ankara, 24 dic (EFE).- Las autoridades de Turquía informaron este miércoles de que han encontrado la caja negra del avión que se estrelló anoche cerca de Ankara con cinco militares libios a bordo, entre ellos el jefe del Estado Mayor, Mohamed Ali Al-Haddad.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, quien acudió al lugar del accidente esta mañana, aseguró en un comunicado que «el registrador de voz de cabina fue hallado a las 02:45 (23:45 GMT de ayer), y la caja negra a las 03:20 (00:20 GMT de ayer) en la zona de los restos».

Una delegación procedente de Libia, incluidos familiares de las personas que murieron en el accidente, llegó este miércoles a Turquía.

Las labores de búsqueda entre los restos del avión privado que transportaba a Al-Haddad y a otros cuatro altos militares, así como a tres miembros de la tripulación, se intensificaron con las primeras luces del día de hoy.

Según Yerlikaya, en la operación de inspección participan unos 400 efectivos, alrededor de 100 vehículos terrestres y siete aeronaves.

Equipos de la gendarmería aseguraron el lugar del accidente estableciendo un perímetro de seguridad y no permiten el acceso de civiles a la zona.

El avión, un Falcon 50 que había despegado de Ankara anoche, informó a los pocos minutos a la torre de control de una «situación de emergencia» debido a un fallo eléctrico.

Por ello, solicitó un aterrizaje de emergencia antes de estrellarse finalmente en un campo abierto a unos 85 kilómetros al sur de la capital.

Abdul Hamid Dbeibah, primer ministro del Gobierno libio reconocido internacionalmente, confirmó la muerte de Al-Haddad en un comunicado, señalando que el «trágico accidente» ocurrió cuando él y su delegación regresaban a su país.

«Esta gran tragedia es una gran pérdida para la nación, la institución militar y todo el pueblo», afirmó. EFE

