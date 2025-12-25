Hallan tres toneladas de droga en una finca de un municipio costero de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 24 dic (EFE).- La Policía ecuatoriana encontró este miércoles tres toneladas de droga que estaban enterradas en una finca ubicada en el municipio costero de Montecristi, de la provincia de Manabí, según informó la institución.

El coronel Giovanni Naranjo, jefe policial de Manabí, explicó que agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema) realizaba varios operativos en las carreteras de la zona cuando detectaron que unos vehículos circulaban en «una actitud sospechosa».

Con el apoyo de un dron identificaron una finca cercana que presumían estaba siendo utilizada para almacenar droga, por lo que realizaron un registro. En el sitio encontraron dos caletas entre la vegetación.

«Luego de la inspección se logra determinar que existían en el lugar varios paquetes con droga que aproximadamente darían un total de tres toneladas», señaló Naranjo.

El oficial afirmó que por la forma en la que estaban empaquetados y distribuidos los bultos posiblemente iban a ser enviados al extranjero este mismo miércoles, «aprovechando que la Policía está dedicada al patrullaje de los sectores con mayor afluencia de personas».

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica. EFE

