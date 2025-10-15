Holanda y Finlandia apelan a «intensificar» gasto en defensa y a la «solidaridad» con Kiev

Bruselas, 15 oct (EFE).- Los ministros de Defensa de Holanda y Finlandia apelaron este miércoles a que todos los países de la OTAN intensifiquen su gasto en defensa y a mostrar su «solidaridad» con Kiev, tras las nuevas amenazas contra España del presidente estadounidense, Donald Trump, por no elevar su gasto militar al 5 % de su PIB.

El ministro neerlandés de Defensa en funciones, Ruben Brekelmans, animó «a todo el mundo a intensificar» su esfuerzo, en declaraciones a los medios durante la reunión de titulares del ramo de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.

Brekelmans se pronunció así al ser preguntado sobre la contribución de países del sur de la Alianza como Francia, Italia o España al gasto en defensa o el apoyo militar a Ucrania.

«Cuanto más esperemos y si no actuamos, el coste solo va a incrementarse. La mejor inversión y más eficaz en nuestra seguridad es apoyar a Ucrania ahora y no esperar a que la situación empeore», dijo.

El titular finlandés, Antti Häkkänen, enfatizó por su parte «la solidaridad que todo el mundo en Europa» debe mostrar para asumir «una parte justa de la carga de ayudar a Ucrania».

Por otra parte, el ministro rumano, Liviu-Ionuț Moșteanu, aseguró que como país del flanco este se siente respaldado: «Sí, estamos apoyados, tenemos tropas aliadas, unos 5.000 soldados especialmente de EE. UU., Francia, Portugal, España y Polonia», recalcó.

Más tajante se mostró la titular lituana: «Los compromisos de La Haya solo tienen significado si están actualizados. No necesitamos realmente un 5 % para defensa en 10 o 15 años, sino ahora», zanjó.

Trump amenazó en la víspera a España con represalias comerciales por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5 % de su PIB en defensa y aseguró que el gobierno de Pedro Sánchez está siendo «increíblemente irrespetuoso» con la Alianza. EFE

