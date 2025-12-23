Hombres armados secuestran en Nigeria a 28 musulmanes que acudían a un evento islámico

Nairobi, 23 dic (EFE).- Individuos armados han secuestrado en el centro de Nigeria a 28 viajeros musulmanes (incluidos hombres, mujeres y niños) que se dirigían a un evento islámico, informaron residentes locales citados este martes por medios locales.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la noche en la comunidad de Zak, en el área de gobierno local de Wase, situado en el estado de Plateau.

«Los hombres armados emboscaron su vehículo a las afueras de la comunidad, secuestraron a todos los pasajeros, incluidos niños, y abandonaron el vehículo a la orilla de la carretera», confirmó al diario Premium Times un líder juvenil de Wase, Sapi’i Sambo.

De momento, los esfuerzos de la comunidad por localizar a las víctimas han sido infructuosos.

El portavoz del Comando de Policía del Estado de Plateau, Alabo Alfred, indicó que las fuerzas de seguridad están investigando esas informaciones.

Ese incidente se conoció después de que el Gobierno nigeriano confirmara este lunes la liberación de unos 130 estudiantes de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary’s, en el estado de Níger (centro-oeste), secuestrados el mes pasado por individuos armados.

En noviembre, una banda armada irrumpió en el colegio católico y raptó a estudiantes y personal docente. Los primeros reportes hablaban de al menos 303 alumnos y 12 profesores, aunque al parecer la cifra era menor, ya que varios estudiantes habrían logrado escapar sin que se hubiera informado de la huida previamente.

“Todos han regresado, todos los secuestrados. (…) Algunos estudiantes que se creía que habían sido secuestrados fueron descubiertos posteriormente en sus hogares. Nadie está en cautiverio», aseguró a EFE el reverendo Joseph Hayab, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en el norte del país.

Unos 50 alumnos lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre, mientras que otros cien fueron liberados el 8 de diciembre pasado, si bien las autoridades no han aclarado la suerte de los docentes supuestamente secuestrados.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de “bandidos”, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, unos hechos que causaron conmoción dentro y fuera del país.

Según la ONU, algunas niñas escaparon de sus captores, pero al menos 91 continúan sin regresar a sus casas. EFE

