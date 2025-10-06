The Swiss voice in the world since 1935
Hombres vestidos de policías matan a 5 personas en una reunión familiar en Jamaica

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Juan, 6 oct (EFE).- Cinco personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 4 años, y otras cuatro fueron heridas en un tiroteo protagonizado, en una reunión familiar, por hombres vestidos de policía en el distrito de Saint Catherine, en el centro de Jamaica, informaron este lunes las autoridades.

Los atacantes, disfrazados de policías, llegaron en la noche del domingo a la residencia de una familia que disfrutaba de una reunión en el sector de Linstead, cuando comenzaron a disparar a mansalva.

Los atacantes, según las autoridades, gritaron «¡Policía» al momento de entrar a la residencia y comenzar a disparar con potentes armas de fuego.

Los cinco asesinados fueron declarados muertos en un hospital cercano, mientras que los cuatro heridos de bala fueron hospitalizados.

Además del menor de 4 años asesinado, las demás víctimas contaban con edades de entre 19 y 42 años, incluyendo un guardia de seguridad.

En total, seis hombres y tres mujeres fueron los tiroteados. De estos, tres hombres y dos mujeres fueron las víctimas fatales.

El asistente del comisionado de la Policía en Área 5, Christopher Phillips, informó de que varios policías de investigación trabajan arduamente para determinar el motivo del ataque.

«Tenemos un equipo de buenos investigadores trabajando y ubicando todas las piezas importantes para conocer qué provocó este suceso tan triste», sostuvo Phillips.

El agente, no obstante, no descartó que la matanza haya tenido que ver con riñas entre bandas criminales, aunque dijo que el área donde ocurrió la masacre es «bastante tranquila».

Este año, en Linstead se han registrado hasta el momento ocho asesinatos, unos doce menos que los ocurridos el año pasado a la misma fecha. EFE

es/jm/pddp

