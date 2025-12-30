Hondureños están a pocas horas de conocer el resultado final de elecciones de noviembre

Tegucigalpa, 30 dic (EFE).- Los hondureños están a pocas horas de conocer los resultados finales de las elecciones generales del 30 de noviembre, de las que solo resta el informe de alcaldías y diputados, después de que el pasado día 24 de diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

La incertidumbre es ha instalado en el país debido a que el escrutinio especial de 2.792 actas electorales que presentaban inconsistencias, iniciado el pasado día 18, con cinco días de retraso, ha avanzado a duras penas entre problemas técnicos, administrativos, confrontaciones entre los tres consejeros del CNE e incluso riñas entre escrutadores del Partido Nacional y el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

El escrutinio especial, que en las últimas horas se centró en el nivel de alcaldías, llevaba al menos ocho horas paralizado hasta las 14:00 hora local de este martes (20:00 GMT).

El CNE no ha indicado la hora en que dará a conocer los resultados finales, para lo que tiene hasta esta medianoche.

En el Parlamento, su presidente, Luis Redondo, militante de Libre, invitó este martes a la cúpula del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a tratar sobre el ascenso de nuevos oficiales de la institución castrense.

Al parecer, Redondo pretendía que los ascensos los autorizara la Comisión Permanente instalada en octubre por él, pero la plana mayor de las Fuerzas Armadas, según versiones extraoficiales de medios locales de prensa, habría rechazado esa iniciativa.

Así, indican las versiones de prensa, la plana mayor de las Fuerzas Armadas respondió que van a esperar a que los ascensos, que debieron ser aprobados el pasado día 21, sean conocidos en la próxima legislatura, que asumirá el 25 de enero de 2026, cuando el actual titular ya no presidirá ese poder del Estado.

El pleno del Parlamento hondureño, integrado por 128 diputados, no es convocado a sesiones por Redondo desde a finales de agosto, por marcadas diferencias con la oposición.

Los hondureños votaron en noviembre para elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. EFE

