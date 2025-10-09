Hong Kong intercepta contrabando millonario en buques con destino a Indonesia y Malasia

Hong Kong, 9 oct (EFE).- Las autoridades aduaneras de Hong Kong interceptaron mercancías ilícitas valoradas en 170 millones de dólares hongkoneses (21,8 millones de dólares estadounidenses, 18,8 millones de euros) ocultas en dos buques de carga con rumbo a Indonesia y Malasia.

La operación se inició a finales de septiembre tras un minucioso análisis de inteligencia y evaluación de riesgos que detectó patrones sospechosos en el tráfico marítimo, según fuentes oficiales citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Estas alertas indicaron que organizaciones criminales transnacionales, posiblemente vinculadas a redes de China continental y el Sudeste Asiático, planeaban usar buques de altura para evadir controles y exportar productos de alto valor sin declarar, aprovechando la posición estratégica de Hong Kong como ‘hub’ logístico global.

Hong Kong, con un puerto que maneja más de 20 millones de contenedores al año y un estatus de zona franca con aranceles bajos, se ha convertido en un imán para el contrabando debido a su proximidad con China y su conectividad con rutas comerciales clave hacia Asia.

Las razones detrás de esta oleada incluyen la demanda en mercados emergentes como Indonesia y Malasia por electrónicos y componentes de lujo a precios competitivos, la relajación temporal de controles durante la recuperación pospandemia y el uso de contenedores «fantasma» declarados como mercancías de bajo escrutinio para ocultar bienes.

Ada Wong, investigadora de la unidad de delitos, detalló que los agentes focalizaron su atención en dos buques: el primero, con destino a Indonesia, fue inspeccionado el 18 de septiembre, mientras que el segundo, rumbo a Malasia, fue sometido a revisión el 26 del mismo mes.

El inspector Lau Tsz-yan explicó que las revisiones no fueron aleatorias, sino el resultado de un «algoritmo de riesgos» que cruza datos de manifiestos de carga, historiales de navieras y patrones de comportamiento de importadores.

Las autoridades estiman que, de no haber sido interceptados, estos envíos habrían generado una evasión fiscal de 40 millones de dólares hongkoneses (5,1 millones de dólares estadounidenses o 4,4 millones de euros) en impuestos de exportación e IVA diferido.

Según la Ordenanza de Importación y Exportación de Hong Kong, el contrabando de carga no declarada conlleva multas de hasta dos millones de dólares hongkoneses y penas de prisión de hasta siete años, con decomiso automático de los bienes. EFE

