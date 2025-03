Hundimiento de la reforma laboral y ataques verbales de Petro agudizan crisis de poderes

Bogotá, 19 mar (EFE).- El hundimiento en el Senado de la reforma laboral del Gobierno colombiano y los ataques verbales del presidente Gustavo Petro contra los congresistas contrarios a sus iniciativas agudizan la crisis de poderes en el país, que se encamina a una consulta popular en la que medirán fuerzas Gobierno y oposición.

Tras las manifestaciones del martes a favor de las iniciativas del Gobierno y el archivo el mismo día de la reforma en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, insistió este miércoles en que el Gobierno sacará adelante estas propuestas con decretos y una consulta popular.

Algunos de los decretos con los que el ejecutivo plantea para empezar a implementar la reforma hundida ya son examinados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, explicó Sanguino.

«Los decretos que vamos a producir en los próximos días serán el resultado de lo que hemos elaborado recientemente en el Ministerio de Trabajo, que pasarán por el examen jurídico en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) y que tendrán la firma del presidente de la república y del ministro de Trabajo», agregó.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno ya tiene listas 11 de las 12 preguntas que presentará en la consulta popular, mecanismo propuesto por Petro para sacar adelante la reforma laboral y la de salud.

«No hay fecha límite para presentar las preguntas, todo tendrá que ser acorde a los tiempos y ya tenemos estructuradas 11. No hay afán, lo importante es que queden bien hechas», precisó Benedetti.

Petro contra el Congreso

Desde que la semana pasada se conoció que ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado iban a presentar una ponencia para archivar la reforma laboral, con la que hundieron el proyecto el martes, el presidente Petro no ha cesado de atacar verbalmente al Congreso.

El mandatario acusó a la Comisión Séptima de «una ruptura abierta contra la Constitución, motivada exclusivamente y abiertamente por la codicia», pues considera que la Carta Magna «ordena a todos los congresistas actuar en función del interés general».

Por eso el presidente manifestó que seguirá adelante con la consulta popular que propuso, que para ser aprobada debe contar con el visto bueno del Senado con el que está enfrentado actualmente.

En esa corporación ya hay voces como la de la senadora María Fernanda Cabal, del partido opositor Centro Democrático, que afirmó que allí harán lo posible por no aprobar la realización de la consulta popular de Petro.

«Lo que va a hacer Petro diciéndole al país de nuevo que no le pasamos sus reformas a la salud y laboral, es mentir y (…) hacer campaña para engañar nuevamente al país (en la consulta popular)», expresó Cabal en X, donde agregó: «El Senado debe decirle no (a esa propuesta)».

Por su parte, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó que Petro «insiste en hostigar y amenazar al Congreso, a la Rama Judicial, a los gobernadores y alcaldes, calificándolos como ‘alcaldes de la muerte’; poniendo en grave riesgo la división de poderes».

El jefe de Cambio Radical también celebró que los senadores de su partido decidieran votar negativamente la consulta popular anunciada por el Gobierno.

Entre tanto, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, afirmó que intentar tumbar al Congreso sería también un golpe de Estado, luego de que el mandatario llamara a los ciudadanos a rebelarse contra quienes se oponen a sus reformas a la salud y laboral.

Cepeda aseguró que «este es un Congreso legítimo que toma sus decisiones legítimas y de manera independiente».

«Los congresistas no los escuchan»

La senadora María José Pizarro, del oficialista Pacto Histórico, criticó a los partidos que han manifestado que pretenden hundir la consulta popular, pues considera que el Congreso no está escuchando «a la sociedad colombiana» que se manifestó en las calles el martes.

«Acaban de decir varias bancadas que van la van a hundir (la consulta popular) y ni siquiera conocen el contenido y las preguntas que van a presentar el presidente de la república y los ministros», expresó Pizarro a periodistas.

La senadora agregó: «Aunque ellos buscan con sus constancias notificar al Gobierno nacional de que aquí no se le dará trámite a la consulta popular, lo cierto es que queda notificada la sociedad colombiana de que los congresistas no los escuchan, no los representan en su anhelo de alcanzar mejores derechos y garantías laborales». EFE

jga/joc/enb