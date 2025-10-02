Illa pide a Israel que garantice seguridad y el retorno de los miembros de la Flotilla

Roma, 2 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigido este jueves desde Roma al gobierno de Israel que «cumpla y respete el derecho internacional» y que «garantice la seguridad y el retorno sanos y salvos a Cataluña» de los ciudadanos que forman parte de la flotilla humanitaria con destino a Gaza.

«Quiero decir que pedimos y exigimos al gobierno de Israel que cumpla con el derecho internacional, que lo respete y que garantice la seguridad y el retorno de estos ciudadanos sanos y salvos a Cataluña», declaró Illa a los medios desde Roma.

El president también confirmó que se encuentra en «contacto permanente desde ayer por la tarde-noche» con la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull.

«En este momento, con quien tengo contacto abierto y permanente es con el Gobierno de España, con el Ministerio de Exteriores, que está haciendo un seguimiento y está en coordinación con los otros cuarenta y pico países que tienen ciudadanos en esta expedición, que es una expedición humanitaria y bien intencionada», subrayó.

Illa también informó de que ha hablado con el cónsul de España, Fernando Gorphe de Castro, quien se ha desplazado hasta el puerto israelí de Ashdod, aunque no ha podido entrevistarse con los ciudadanos españoles.

«No ha podido verles, no ha podido entrevistarse, y me ha dicho que no podrá hacerlo seguramente hasta mañana a primera hora de la mañana», explicó, señalando que este jueves coincide con la festividad judía de Yom Kippur.

El president no descartó mantener contacto directo con las autoridades israelíes, aunque consideró que «lo más efectivo» por ahora es canalizar la interlocución a través del cónsul español sobre el terreno.

«Le he pedido al cónsul, de común acuerdo y en colaboración y coordinación con el Gobierno de España, que cuando pueda entrevistarse con los catalanes que forman parte de esta expedición, les diga que tienen a su disposición todo el apoyo jurídico de la Generalitat», indicó.

Asimismo, Illa explicó que ha solicitado al conseller de Presidencia que se ponga en contacto con los familiares de los catalanes implicados para trasladarles el mismo mensaje:

«El Gobierno de Cataluña se pone a disposición; además de todo el apoyo, ofrece la asistencia jurídica que puedan necesitar, que esperamos que no haga falta porque puedan regresar lo antes posible a Cataluña», detalló.

Sobre la suspensión del pleno acordada por la Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya, Illa consideró que se trata de «medidas proporcionadas a la situación» y afirmó que las apoya.

«Hay una parlamentaria catalana que forma parte de esta expedición, hay un concejal del Ayuntamiento de Barcelona y una exalcaldesa de Barcelona que también forman parte», precisó.

En cuanto a su agenda en Roma, Illa confirmó la cancelación de una conferencia prevista para este miércoles por la tarde en la Universidad La Sapienza, pero aseguró que seguirá atento a cómo evoluciona la situación.

«Me sumo a la declaración institucional que ha hecho el alcalde de Barcelona, con quien he estado en contacto, y también respeto la suspensión que ha acordado la Junta de Portavoces del Parlament», concluyó. EFE

