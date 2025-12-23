Iluminarán obelisco de Washington en Nochevieja para festejo del 250 aniversario de EE.UU.

Washington, 23 dic (EFE).- La Administración de Donald Trump dará inicio a los festejos por el 250 aniversario de Estados Unidos, que se conmemorará en 2026, iluminando en la próxima Nochevieja el obelisco del Monumento a Washington como si fuera «la vela de cumpleaños más alta del mundo».

Durante el acto se realizará una cuenta regresiva para dar la bienvenida al Año Nuevo y, a lo largo de seis noches consecutivas, se proyectarán sobre el obelisco mapas y videos que narran la historia del país, según un comunicado difundido este martes.

El monumento, de 555 pies (169 metros) y erigido en 1884 en honor al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, se encuentra en la Explanada Nacional, el parque que atraviesa la capital estadounidense y concentra algunos de los monumentos, instituciones y museos más emblemáticos del país.

«La iluminación del Monumento a Washington marca el comienzo de un año trascendental para nuestra nación: 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia», declaró Keith Krach, director ejecutivo de Freedom 250, entidad organizadora de los festejos.

«Invitamos a todos los estadounidenses, así como a los amigos de Estados Unidos en todo el mundo, a unirse a esta histórica celebración del triunfo del espíritu estadounidense», añadió.

La celebración de Nochevieja será el pistoletazo de salida de una serie de eventos organizados por el Gobierno de Trump para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido, proclamada el 4 de julio de 1776.

El acto central será un gran espectáculo de fuegos artificiales en la Explanada Nacional el próximo 4 de julio, aunque también se prevén otros eventos, como un combate de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca el 14 de junio, Día de la Bandera y cumpleaños de Trump.

Además, el Departamento del Tesoro acuñará monedas de un dólar con el rostro de Donald Trump para conmemorar las festividades. EFE

dte-er/gad