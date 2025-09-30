The Swiss voice in the world since 1935
Imelda se convierte en huracán y amenaza con lluvias en Carolina del Norte en EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 30 sep (EFE).- El ciclón Imelda se ha intensificado este martes a huracán categoría 1, tras surgir el domingo como tormenta tropical y dejar dos muertos en Cuba, con lo que llevará lluvias a Carolina del Norte pese a no tocar tierra en Estados Unidos, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Al convertirse en huracán, Imelda estaba a 290 kilómetros al norte de las islas Gran Ábaco, en las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 11 kilómetros por hora.

Su paso cerca de Estados Unidos traerá precipitaciones de hasta 100 milímetros la noche del martes en la costa sureste de Carolina del Norte, donde «esta lluvia podría resultar en inundaciones repentinas y urbanas aisladas», avisa el NHC.

Entre tanto, la fuerza del huracán Humberto, que decreció a categoría 2 tras haber alcanzado un nivel 5 el fin de semana, atrajo a Imelda hacia el este, con lo que evitó impactar territorio estadounidense, pero el NHC advierte de riesgos en las costas.

«Se espera que marejadas y alto oleaje tanto de Humberto como de Imelda produzcan condiciones marinas peligrosas y corrientes marinas a lo largo de gran parte de la Costa Este de los Estados Unidos durante los próximos días», señala el centro.

Humberto estaba, en el último aviso, a 440 kilómetros al oeste de las Bermudas con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora.

En Cuba, además de los dos fallecidos, Imelda ha provocado una acumulación de 25 centímetros de lluvia en Santiago, lo que ha causado deslaves que han incomunicado a 17 comunidades con más de 24.000 habitantes, mientras que en la vecina provincia Guantánamo más de 18.000 personas han desalojado sus hogares.

Hasta ahora suman nueve ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, y Fernand, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica «superior a lo normal», al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.EFE

ppc/ims/icn

(foto)

