Según economiessuisse, las normas de protección contra la radiación no ionizante son suficientes

Impacto positivo de la telefonía móvil 26 de febrero de 2002 - 17:28 La patronal suiza, 'economiesuisse' estima crucial el papel que tiene esta nueva tecnología sobre el conjunto de la economía. El sector de las telecomunicaciones ocupa al 2,5% de la población activa y genera el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), del que cerca del 0,5% proviene de la telefonía móvil. Es un porcentaje bajo, pero son los efectos indirectos de esta nueva tecnología los que fortalecen el tejido económico, según revela un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de Basilea (BAK), realizado por encargo de 'economiesuisse' y presentado este martes en Berna. Y es que la telefonía móvil contribuye a incrementar la competitividad de sectores económicos tradicionales como son la construcción y la banca, porque les brinda la posibilidad de crear nuevos productos o de mejorar su rendimiento, subraya la patronal suiza. Fortalecer las redes La federación de empresas suizas, 'economiesuisse', estima necesario crear más redes de telefonía móvil para satisfacer la creciente demanda. Asimismo la patronal desaprueba toda iniciativa encaminada a elevar los valores de emisiones contenidos en el decreto que regula la protección contra la radiación no ionizante. Según el informe presentado a la prensa, Suiza e Italia ya aplican los parámetros más rígidos del mundo en la materia, tanto que los valores de radiación respetados actualmente serían 10 veces inferiores a los prescritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El valor elevado de las emisiones no depende del número de antenas, sino del tráfico generado por el uso de los teléfonos celulares, recalcó el responsable de Swisscom Mobile, Carsten Schloter, a tiempo de insistir en que si aumenta la transmisión de datos por telefonía móvil, las redes también deben ser potenciadas. El número de teléfonos móviles en Suiza, contabilizados en septiembre último, es de 5,1 millones unidades en uso. swissinfo y agencias