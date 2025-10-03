The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Imponen arresto domiciliario a sacerdote dominicano acusado de abuso sexual

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 2 oct (EFE).- Un tribunal dominicano impuso este jueves prisión domiciliaria a un sacerdote acusado de abusar sexualmente de varias niñas, hoy adultas, en una provincia del noroeste del país.

El Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión preventiva contra el sacerdote Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, mientras sus abogados solicitaron la prescripción de las acusaciones.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago Rodríguez también dispuso al imputado impedimento de salida del país y una garantía económica de unos 800 dólares.

Las pesquisas en su contra iniciaron tras denuncias públicas de varias víctimas que señalaron haber sido agredidas sexualmente por el sacerdote, entre ellas, dos mujeres que aseguraron haber sufrido abusos desde que eran menores de edad, específicamente a los 12 y 14 años, situación que se habría prolongado durante varios años.

Una de las víctimas formalizó su denuncia el 12 de septiembre pasado, relatando que fue agredida por Peña Sánchez desde los 14 años, hechos que dijo continuaron, incluso, durante su adultez.

Según su testimonio, conoció al sacerdote en el municipio de Villa Los Almácigos, provincia de Santiago Rodríguez (noroeste), cuando este se desempeñaba como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El sacerdote frecuentaba el hogar de la víctima y se ganó la confianza de la familia, situación que aprovechó para acercarse a ella y cometer los abusos, valiéndose de manipulación, intimidación y amenazas, según las acusaciones del Ministerio Público. EFE

rsl/rao/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR