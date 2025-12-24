Incautan 916 paquetes de droga en una lacha interceptada en el Pacífico de Panamá

1 minuto

Ciudad de Panamá, 24 dic (EFE).- Las autoridades de Panamá informaron este miércoles del decomiso de 916 paquetes de droga hallados a bordo de una lancha interceptada en las costas del Pacífico del país centroamericano.

La sustancia ilícita fue incautada durante el «allanamiento y registro a una embarcación que fue localizada de manera sospechosa al Sur de Punta Coco» por el Servicio Nacional Aeronaval, indicó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en un mensaje en sus redes sociales.

En esta operación se aprehendieron a dos hombres, cuya identidad no fue rebelada. El peso total del alijo y el tipo de droga no fue precisada por las autoridades, aunque los paquetes pesan generalmente al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino Estados Unidos -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

gf/psh