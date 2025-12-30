India afirma haber superado a Japón como cuarta economía mundial

El gobierno indio aseguró en su revisión económica de fin de año que el país superó a Japón como la cuarta mayor economía del mundo, aunque con un PIB per cápita muy inferior.

La confirmación oficial depende del cálculo final del PIB anual que se publicará en 2026, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que India superará a Japón en el próximo año.

Las autoridades del país más poblado del mundo confían también en rebasar a Alemania en los próximos tres años y convertirse así en la tercera economía mundial después de Estados Unidos y China.

«India se encuentra entre las grandes economías con un crecimiento más rápido en el mundo y está bien posicionada para mantener este impulso», afirmó la revisión económica del gobierno publicada el lunes por la noche.

«Con un PIB valorado en 4,18 billones de dólares, India ha superado a Japón como la cuarta economía mundial y está encaminada a desplazar a Alemania del tercer puesto en los próximos dos años y medio o tres años, con un PIB previsto de 7,3 billones de dólares en 2030».

Las proyecciones del FMI de cara a 2026 estiman un PIB de 4,51 billones de dólares para India, por encima de los 4,46 billones pronosticados para Japón.

La evaluación optimista de Nueva Delhi se produce a pesar de las preocupaciones económicas causadas por la imposición de altos aranceles de Estados Unidos por las compras indias de petróleo ruso.

El gobierno indio subraya que este crecimiento refleja «resiliencia en medio de persistentes incertidumbres en el comercio global».

Pero otras mediciones ofrecen una perspectiva menos alentadora.

India, que superó a China como la nación más poblada en 2023, ofrece un PIB per cápita de 2.694 dólares en 2024, según las últimas cifras del Banco Mundial.

La cifra es doce veces menor a la japonesa (32.487 dólares) y 20 veces menor a la de Alemania (56.103 dólares).

Además, más de una cuarta parte de los 1.400 millones de habitantes de India tiene entre 10 y 26 años, pero el país enfrenta dificultades para generar empleos bien remunerados para millones de jóvenes graduados.

India se convirtió en la quinta economía del mundo en 2022, cuando su PIB superó al de su antiguo colonizador, el Reino Unido, según cifras del FMI.

