India lanza con éxito satélite de comunicaciones de EE.UU. en una misión comercial clave

3 minutos

Nueva Delhi, 24 dic (EFE).- La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) lanzó con éxito este miércoles un satélite de comunicaciones estadounidense de próxima generación en una importante misión comercial para su sector espacial.

«La misión LVM3-M6 ha colocado con éxito el satélite BlueBird Block-2 en su órbita prevista», anunció la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) en su cuenta de X.

El cohete despegó a las 8:55 hora local (03:25 GMT) de este miércoles desde la segunda plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Satish Dhawan.

Según informó la ISRO, se trata de una misión comercial en la que el satélite de comunicaciones BlueBird Block-2 de la empresa estadounidense AST SpaceMobile viajó a bordo del cohete indio LVM3 y fue colocado en órbita baja (LEO), a unos 600 kilómetros de altitud sobre la Tierra.

Bluebird Block-2 forma parte de una constelación global de órbita baja que proporciona conectividad directa a móviles por satélite. Esta facilitaría llamadas de voz y video 4G y 5G, mensajes de texto, streaming y datos para todos, en cualquier lugar y en todo momento.

El cohete indio transportó el satélite de comunicaciones como parte de un acuerdo comercial entre NewSpace India Ltd (NSIL), el brazo comercial de la ISRO, y AST SpaceMobile, con sede en Estados Unidos.

Esta misión tiene como objetivo desplegar un satélite de comunicaciones de próxima generación, diseñado para proporcionar banda ancha móvil de alta velocidad directamente a teléfonos inteligentes convencionales.

Según AST SpaceMobile, este satélite forma parte de la primera red de banda ancha móvil basada en el espacio, un sistema que permitirá a los usuarios conectarse directamente a los satélites sin necesidad de antenas especiales ni infraestructura terrestre adicional.

Con un peso de 6.100 kg, el satélite de comunicaciones BlueBird Block-2 es la carga útil más pesada jamás colocada en órbita terrestre baja por el cohete LVM3 desde suelo indio, informó la agencia espacial.

«El exitoso lanzamiento marca un hito de orgullo en el camino espacial de India y refuerza la capacidad del país para lanzar cargas pesadas, además de consolidar su creciente papel en el mercado global de lanzamientos comerciales», expresó el primer ministro Narendra Modi en su cuenta de X.

Una de las misiones anteriores del cohete indio LVM3 fue el exitoso lanzamiento de la Chandrayaan-3, gracias a la cual la India se convirtió en 2023 en el primer país en aterrizar cerca del polo sur de la Luna.

A pesar de operar con un presupuesto significativamente menor en comparación con otras agencias espaciales importantes como la NASA o la ESA, ISRO se ha ganado un lugar destacado en la carrera espacial, demostrando una capacidad para desarrollar tecnologías complejas y llevar a cabo misiones exitosas con enfoque en la eficiencia de costos.EFE

mtv/gpv