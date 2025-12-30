Indonesia despliega más buceadores y drones termales en busca de 3 españoles desaparecidos

3 minutos

(Actualiza con más información sobre el operativo de búsqueda)

Labuan Bajo (Indonesia), 30 dic (EFE).- El operativo de búsqueda que trata de localizar en Indonesia a tres españoles desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco turístico, un adulto y dos menores, fue ampliado este martes con más buceadores, equipamiento sonar y drones termales en su quinta jornada, después de que ayer se recuperara el cadáver de una menor española.

Los barcos de los equipos de rescate zarparon con las primeras luces de la jornada, entre ellos el KN Puntadewa perteneciente a la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNAS), desde el puerto de Labuan Bajo, en la isla de Flores y desde donde se coordina parte de la misión.

«Esta mañana, el equipo de buceo profesional aumentó con respecto al día anterior, y está formado por tres unidades de rescate» entre efectivos de BASARNAS y de la Policía y buceadores profesionales voluntarios, dijo en un comunicado el oficial que coordina la misión, Fathur Rahman.

Los equipos encontraron un trozo de la embarcación naufragada hacia las 8:12 hora local (1:12 GMT), aunque no hay rastro aún de los tres españoles desaparecidos. Además de ampliar el número de efectivos desplegados, Rahman añadió que este martes se desplegó equipamiento sonar perteneciente a la Policía, así como drones con visión termal.

Los familiares de los desaparecidos acudieron al puerto para agradecer uno a uno el esfuerzo del equipo. «Hay que seguir buscando, tenemos que regresar a casa todos juntos», dijo a EFE Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre de la víctima mortal encontrada la víspera.

La menor fue hallada el lunes por un pescador local, quien avisó a las autoridades, a 0,5 millas náuticas del lugar donde se sospecha que se hundió el navío turístico, cerca de la isla de Padar.

Localizar el pecio del barco es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas estiman que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior.

Para ello, la misión cuenta con un robot submarino de la Policía, aunque se enfrenta a duras condiciones climáticas y fuertes corrientes marinas, junto a la gran profundidad de la zona.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Al accidente, ocurrido en la noche del pasado viernes, también sobrevivió una hija de Ortuño; junto a cuatro miembros de la tripulación del barco y un guía turístico, todos de nacionalidad indonesia. EFE

nc-daa/hp/rfg

(foto)(vídeo)