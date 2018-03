Interés británico en líneas de Swissair

Este contenido fue publicado el 1 de junio de 2001 19:27 01 de junio de 2001 - 19:27

El grupo británico de consultoría, AITI, podría aliviar pronto a Swissair del lastre económico que representa su participación en las empresas aéreas francesas AOM/Air Liberté. AITI ofrece unos 750 millones de francos suizos por ambas.

AITI comunicó su interés en una carta inicial dirigida el 18 de abril pasado al gerente de AOM/Air Liberté, Marc Rochet, informó el grupo británico este viernes. En esa ocasión habría indicado además que la oferta no representa a un tercero, sino a sus propios intereses.



Swissair y la compañía de Francia Marine Wendel poseen las líneas AOM/Air Liberté. En tal condición buscan desde hace tiempo compradores.



La oferta ha sido confirmada por el portavoz de Swissair, Siro Barino. "Puedo confirmar que AOM nos informó de la carta y que, como lo hacen con otras ofertas, estudiarán la propuesta. Pero no hay acuerdo mutuo entre AITI y AOM, precisó Barino.



AITI asesoró en el pasado al grupo Virgin, del empresario británico, Richard Branson. No obstante, ni Virgin Express ni Virgin Atlantic participan en la operación por AOM/Air Liberté, sostuvieron sus directivos.



Cabe señalar que la participación del desaparecido Grupo SAir, hoy Swissair, en AOM/Air Liberté ocasionó grandes pérdidas económicas que los accionistas desaprobaron en la Asamblea General del pasado 25 de abril. En esa oportunidad decidieron venderlas cuanto antes para corregir la desafortunada inversión.



Tal medida forma parte de la nueva estrategia de Swissair, pero tendrá repercusiones en las dos líneas aéreas galas, en las que un programa de reestructuración prevé la reducción de 1.300 puestos de trabajo hasta 2004.



Entre tanto, las acciones de Swissair subieron 5,4% en la Bolsa de Valores. Cada título se cotiza actualmente en 131.50 francos.



