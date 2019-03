Un piloto que vuelva a entrar en la formación después de una separación debe informar de cualquier pérdida de contacto visual con la aeronave que le precede. Aunque el piloto no se dio cuenta, o se dio cuenta demasiado tarde, de que había perdido ese contacto visual, era su responsabilidad evitar la colisión durante la maniobra en cuestión bajo las regulaciones existentes. Por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de que el piloto cometiera un error.

Posible error humano en colisión de aviones suizos 28 de marzo de 2019 - 16:04 La colisión de dos aviones de la Patrulla Suiza durante un vuelo de entrenamiento en 2016 obedeció probablemente a la falta de conocimiento de la situación por parte de uno de los pilotos, según las pesquisas de la justicia militar. Una investigación ordinaria en su contra ha sido abierta, informaron fuentes militares. El 9 de junio de 2016, dos aviones de combate de tipo Northrop F-5E Tiger II de la Patrulla Suiza chocaron cerca de la base aérea holandesa de Leeuwarden. Uno de los pilotos perdió el control de su aparato, activó su asiento eyector y logró llegar a tierra con heridas leves. Su nave quedó totalmente destruida al caer cerca de un estanque. El segundo avión también sufrió daños durante la colisión, pero reparables. Su piloto, ileso, logró aterrizar a salvo, recordó la oficina de auditoria de la justicia militar. El 22 de junio de 2016, el comandante competente dio instrucciones al juez de instrucción de la justicia militar para que llevara a cabo una investigación como prueba adicional. El propósito era establecer los hechos y determinar si se cumplían las condiciones para una investigación ordinaria. En su informe final, el juez de instrucción observó que el piloto del que se sospecha que causó la colisión no había entendido bien o habría captado mal la situación en el momento del accidente. Tras una maniobra de desaceleración, cuando habría perdido de vista la segunda aeronave implicada en el accidente, habría vuelto a la formación omitiendo dar por radio el señalamiento blind (a ciegas). Un piloto que vuelva a entrar en la formación después de una separación debe informar de cualquier pérdida de contacto visual con la aeronave que le precede. Aunque el piloto no se dio cuenta, o se dio cuenta demasiado tarde, de que había perdido ese contacto visual, era su responsabilidad evitar la colisión durante la maniobra en cuestión bajo las regulaciones existentes. Por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de que el piloto cometiera un error. Sobre la base de los resultados de las investigaciones, el juez de instrucción propuso al comandante de la Fuerza Aérea iniciar una investigación ordinaria contra el piloto sospechoso de haber causado el accidente. Es posible que este último sea culpable de despilfarro de equipos en el sentido del artículo 73, apartado 1, de la RPC y de incumplimiento de las instrucciones de servicio en el sentido del artículo 72, apartado 1, de la RPC. El piloto acusado sigue beneficiándose de la presunción de inocencia.