Investigan a concejal colombiano por amenazar a manifestantes de protestas propalestinas

2 minutos

Bogotá, 9 oct (EFE).- La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia abrió este jueves una investigación contra un concejal de Medellín por supuestas amenazas a un grupo de personas que participaron el martes en las marchas en apoyo a Palestina y contra la guerra en Gaza con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel.

El investigado es Andrés Felipe Rodríguez Puerta, que hace parte del partido opositor Centro Democrático, dijo la Procuraduría al referirse al hecho denunciado en redes sociales.

«El cabildante habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación», explicó hoy la Procuraduría.

La actuación del ente de control busca esclarecer si estas conductas constituyen faltas disciplinarias, dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular.

El martes pasado centenares de personas marcharon en varias ciudades colombianas para manifestarse contra la guerra en Gaza, una jornada cuestionada por realizarse el día del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel.

La protesta fue convocada por el Frente de Acción por Palestina contra la guerra en Gaza y el punto de encuentro fue la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, lugar en el que los manifestantes realizaron un plantón y desde donde se desplazaron luego hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños. EFE

