Investigan por crueldad a un hombre que intentó ahorcar a un perro en un árbol en Perú

1 minuto

Lima, 26 dic (EFE).- La Fiscalía de Perú investiga a un hombre por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, después de ser sorprendido intentando ahorcar a un perro en un árbol en una céntrica avenida del norte de Lima, informó este viernes el Ministerio Público.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Primer Despacho) ordenó que agentes de la comisaría de Tahuantinsuyo reciba la declaración del investigado, identificado como Oscar Balarezo, y de posibles testigos.

De acuerdo al acta de intervención policial, la mascota de nombre ‘Susu’ no murió, a pesar de haber sido colgada en un árbol por el denunciado, según se viralizó en las redes sociales, sino que fue trasladada a una veterinaria donde le practicaron la eutanasia.

El fiscal provincial Ronald Caballero dispuso que se solicite a la veterinaria la historia clínica y el informe médico del can, identifique al médico veterinario que practicó la eutanasia, recabe los registros de las cámaras de seguridad y videos que hayan grabado el hecho, entre otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del investigado.

Al ser increpado por los transeúntes, el denunciado dijo que su perro padecía de cáncer y que había intentado llevarlo el jueves, festivo por Navidad, a la veterinaria, pero no encontró atención en el lugar, informaron diarios locales. EFE

mmr/acm