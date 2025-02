Iowa, primer estado de EEUU en eliminar protecciones específicas a los transexuales

2 minutos

Nueva York, 28 feb (EFE).- El estado de Iowa tiene desde este viernes una ley que elimina las protecciones específicas contra la discriminación a las personas transexuales, convirtiéndose así en el primer estado del país en hacerlo en sintonía con las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, para quien solo hay dos géneros: masculino y femenino.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó hoy la orden tras haber posteado un mensaje en el que proclamaba que «es de sentido común reconocer las diferencias biológicas obvias entre hombres y mujeres» y que «es necesario garantizar una protección genuina para mujeres y niñas», supuestamente amenazadas por los transexuales en espacios ‘de mujeres’.

«Es por eso -añadió Reynolds- que tenemos baños para hombres y mujeres, pero no salas de conferencias para hombres y mujeres; deportes para niñas y niños, pero no matemáticas para niñas y matemáticas para niños; cárceles separadas para hombres y mujeres, pero no leyes diferentes para hombres y mujeres. Se trata de diferencias biológicas y eso es todo», afirmó.

«Es también por eso que Iowa ha promulgado leyes que protegen los deportes femeninos y los espacios privados de las mujeres, como los baños y los vestuarios», argumentó además en defensa de la nueva ley.

En 2007 Iowa agregó la identidad de género al código de derechos civiles, -cuando los demócratas dominaban ambas cámaras-, lo que hoy fue revocado con la firma de Reynolds, tras un rápido proceso legislativo de una semana, en la que la comunidad LGTBI salió a la calle para protestar contra la medida.

Reynolds también había convertido en ley normas que ahora prohíben los tratamientos de transición de género para menores y la participación deportiva de mujeres transgénero, en línea con lo sugerido por Trump y por la mayoría del Partido Republicano.

La Corte Suprema, el más alto foro judicial del país, dictaminó hace varios años que la Ley de Derechos Civiles de 1964 protegía a las personas homosexuales y transgénero de la discriminación en el lugar de trabajo.

Reynolds y el congreso estatal de Iowa, liderado por los republicanos, han usado su poder para restringir el aborto, prohibir los libros de las bibliotecas escolares si contienen mensajes inmorales (o promueven la diversidad sexual) y permitir la aplicación de leyes de inmigración a nivel estatal, destaca el New York Times. EFE

