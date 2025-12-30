Irán declara terrorista a la Armada canadiense

1 minuto

Teherán, 30 dic (EFE).- Irán declaró este martes a la Armada Real Canadiense como organización terrorista, en respuesta a la decisión del gobierno de Canadá de clasificar a la Guardia Revolucionaria iraní como “entidad terrorista” en junio de 2024.

“La República Islámica de Irán, basándose en el principio de reciprocidad, considera a la Armada Real Canadiense como una organización terrorista”, anunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

La cartera de exteriores afirmó que todos los países que sigan o apoyen la decisión de Estados Unidos de declarar organización terrorista al cuerpo militar de élite iraní “estarán sujetos a medidas recíprocas”.

El ministerio subrayó que la Guardia es reconocida como uno de los pilares de las fuerzas armadas oficiales del país.

EE. UU. incluyó a la organización militar iraní en la lista negra de grupos terroristas en abril de 2019, y desde entonces varios países le han seguido los pasos: Canadá lo hizo en junio de 2024, y Paraguay, Ecuador y Australia se sumaron en 2025.

La Guardia Revolucionaria es un cuerpo militar ideológico creado después de la Revolución Islámica de 1979, con la principal misión de proteger al régimen clerical. EFE

ash/jlp