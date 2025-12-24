Irán incauta un buque con cuatro millones de litros de combustible de contrabando

2 minutos

Teherán, 24 dic (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles la incautación de un buque con 16 personas a bordo que transportaba cuatro millones de litros de combustible de contrabando en el golfo Pérsico.

“Logramos detener un barco con 16 tripulantes extranjeros que transportaba más de cuatro millones de litros de combustible de contrabando”, declaró el general Abás Gholamshahi, comandante de la Primera Región de la Marina de la Guardia Revolucionaria, según informó la agencia Tasnim.

El alto cargo militar no dio detalles sobre la nacionalidad de los tripulantes del barco, el cual dijo que estaba a punto de salir de las aguas territoriales de Irán.

Agregó que el buque había recibido el combustible de embarcaciones más pequeñas y planeaba transferirlo a naves más grandes fuera del golfo Pérsico.

El caso del barco y su tripulación ha sido remitido a las autoridades judiciales para una investigación más profunda, mientras que el cargamento de combustible será confiscado conforme a la ley.

El general Gholamshahi subrayó que la protección de los recursos nacionales y la lucha contra el contrabando de combustible son prioridades clave de la Marina de la Guardia Revolucionaria.

Irán informa de forma periódica sobre la captura de barcos extranjeros en el golfo Pérsico y en el golfo de Omán por transportar combustible de contrabando, un problema recurrente que las autoridades buscan combatir, dada la proliferación de este negocio ilícito que se aprovecha de los subsidios y la devaluación de la moneda nacional.

El 13 de diciembre, Irán interceptó un petrolero extranjero que transportaba unos seis millones de litros de diésel de contrabando en el mar de Omán, con 18 personas a bordo. EFE

ash/lar