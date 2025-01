Irán relaja la presión sobre las mujeres por el velo, pero las iraníes desconfían

4 minutos

Jaime León

Teherán, 31 ene (EFE).- El Gobierno iraní anunció que ha decidido no castigar a la mujeres que no usen el obligatorio velo islámico y la presencia de la ‘Policía de la moral’ se ha reducido en las calles de Teherán, pero muchas iraníes desconfían y consideran que se trata de una situación pasajera provocada por las tensiones que vive el país.

En las calles de capital iraní es palpable que se ha relajado la imposición del velo y muchas mujeres van con el cabello al aire, lo que se ha convertido en un gesto de desobediencia civil desde la muerte de Mahsa Amini en 2022 tras ser detenida por llevar mal puesto el hiyab.

Las patrullas de la ‘Policía de la moral’ -cuerpo responsable de aplicar el código de vestimenta islámico- prácticamente han desaparecido de las calles y las presentes en algunas plazas no parece que estén activas, como hasta recientemente cuando arrestaban a mujeres.

“Lo cierto es que sí se ha relajado un poco la presión que había en contra de las mujeres por el velo, pero aún sigo viendo vigilantes que llaman la atención verbalmente”, dice a EFE Parvane, trabajadora de 28 años de un salón de belleza que no lleva hiyab.

A pesar de que la situación ha mejorado en los últimos meses, la joven asegura que desconfía.

“No me fío de ninguna de las autoridades ni de nadie que esté en el sistema (político)”, afirma en referencia al vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán, Javad Zarif, quien la semana pasada afirmó que el Gobierno ha decidido no penalizar a las mujeres que no usan velo.

Zarif, una de las caras más amables del sistema político iraní, afirmó en Davos que la relajación de la presión sobre las mujeres es una promesa electoral del presidente reformista, Masud Pezeshkian, y que se está manteniendo con el “consenso” del Parlamento, el Poder Judicial y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Las declaraciones del político provocaron críticas de los sectores más conservadores del país islámico, que han llegado a pedir su dimisión, mientras la población más progresista no acaba de creerle.

El velo sigue siendo obligatorio por ley, que castiga hasta con dos meses de cárcel a las mujeres que no se cubren con un velo.

Descontento popular

Parvane considera que la relajación de las normas de vestimenta se debe a las tensiones que vive el país por la situación regional con la guerra de Gaza, el pulso con Israel y la crisis económica.

“La prioridad del Gobierno ahora no es el velo y tampoco les interesa aumentar el descontento popular”, opina la joven, quien fue arrestada en el pasado en dos ocasiones por no cubrirse el cabello.

Parimah, escultora 42 años, coincide en que al Gobierno se le acumulan las crisis y no le interesa ahora aumentar el “descontento popular” por lo que han optado por no imponer el velo por el momento.

Ella misma no usa el velo desde la muerte de Amini y asegura que no piensa usarlo, dice a EFE.

“El objetivo es mostrar que me opongo al hiyab obligatorio y a la represión contra las mujeres. Queremos más libertades”, explica esta mujer que participó en las protestas de 2022 desatadas por la muerte de Amini.

La muerte de la joven kurda de 22 años provocó unas protestas de marcado tono feminista en las que se pidió el fin de la República Islámica al grito de “Mujer, vida, libertad”, y que solo desaparecieron tras una represión que causó 500 muertos y la detención de 22.000 personas.

Desde entonces muchas iraníes dejaron de usar el velo como gesto de desobediencia y las autoridades tratan sin éxito de reimponer la prenda a pesar de una represión que incluye la confiscación de vehículos e incluso latigazos.

Para muchas féminas el velo es sencillamente el símbolo que representa la represión de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979 y no usarlo supone una forma de resistencia.

“Seguiré saliendo a la calle sin velo y no tengo miedo de nada”, dice a EFE Farzaneh, enfermera de 59 años que asegura que dejó de cubrirse tras la muerte de Amini.

“El objetivo final es alcanzar la libertad. Ahora soy vieja pero lucho para que mis hijos y mis nietos puedan vivir en libertad en el futuro”, asegura. EFE

ash-jlr/ig

(foto) (vídeo)