Irán retiró sus activos de bancos europeos antes del restablecimiento de las sanciones

2 minutos

Teherán, 30 sep (EFE).- Irán retiró sus activos de bancos situados en países de la Unión Europea (UE) antes de que el bloque reimpusiera sanciones contra Teherán, que incluyen su congelamiento, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reimpusiese medidas punitivas contra el país persa por su programa nuclear.

“La cuestión del bloqueo de los activos del Banco Central de Irán no es cierta, ya que los bancos iraníes sabían que se tomaría tal medida; las cuentas que fueron bloqueadas en realidad no tenían fondos”, declaró a la televisión estatal a última hora del lunes el viceministro iraní de Exteriores para Diplomacia Económica, Hamid Ghanbari.

Ghanbari explicó que las entidades financieras iraníes actuaron con antelación para retirar su dinero y solo dejaron un saldo mínimo en las cuentas para evitar su cierre.

El diplomático reaccionó así a los rumores sobre la congelación de los activos iraníes en Europa, después de que la UE reimpusiera una serie de medidas punitivas contra Irán tras el restablecimiento de seis resoluciones del Consejo de Seguridad, adoptadas entre 2006 y 2010, contra el país persa por su programa nuclear.

Estas resoluciones, ahora restituidas por iniciativa de Francia, Alemania y Reino Unido (E3), prohíben a Irán enriquecer uranio y realizar actividades relacionadas con misiles, establecen un embargo de armas y el congelamiento de activos, autorizan inspecciones de aviones y buques iraníes en aguas internacionales, y también imponen limitaciones bancarias y financieras.

Estas sanciones se suman a las impuestas por Estados Unidos contra Irán desde 2018, cuando Washington abandonó el acuerdo nuclear de 2015.

Teherán ha calificado de “ilegales e injustificadas” la reimposición de las sanciones y ha instado a los países a no cumplirlas. EFE

