Irak elige a nuevo presidente del Parlamento y abre camino para la formación de Gobierno

Bagdad, 29 dic (EFE).- El Parlamento de Irak eligió este lunes como presidente de la Cámara baja al diputado Haibat al Halbusi y abrió así el camino al proceso de formación de Gobierno tras las elecciones del pasado 11 de noviembre, informó la agencia oficial de noticias iraquí INA.

Según los resultados oficiales de la votación en el Parlamento, Al Halbusi recibió 208 votos, y su rival, el diputado de alianza Siyada Salem al Issawi, obtuvo 66 votos, mientras que el resto de los votos se distribuyeron entre los otros candidatos y las papeletas nulas.

Tras la votación, la Oficina de Prensa del Parlamento declaró que «el Parlamento eligió a Al Halbusi como presidente para su sexta legislatura», y se votaron los dos vicepresidentes.

Al Halbusi forma parte de la coalición liberal suní Taqqadum (Progreso), el mayor partido político de esta rama del Islam en Irak, que en los comicios pasados obtuvo 36 escaños y se posicionó en segundo lugar.

La coalición ganadora fue ‘Marco de Coordinación’, formada por el partido Reconstrucción y Desarrollo del presidente en funciones, Mohamed Shia al Sudani, que obtuvo 46 de los 329 escaños del Parlamento, y también la integran otras formaciones proiraníes como la coalición Estado de Derecho, del ex primer ministro Nuri al Maliki, con 27 escaños, y la Organización Badr, con 21.

De acuerdo con la Constitución iraquí, en su primera sesión los legisladores deben prestar juramento constitucional y elegir a un presidente de la Cámara. Luego tienen un plazo de 30 días para designar al próximo presidente de la república.

Este deberá encargar, antes de idéntico periodo de tiempo, la formación de Gobierno al candidato propuesto por el grupo mayoritario en el Legislativo para primer ministro, el cual tendrá otros 30 días para conformar su Gabinete y lograr la aprobación del Parlamento.

Según el sistema sectario establecido en Irak tras la caída del dictador Sadam Husein, el presidente del Parlamento debe ser un musulmán suní, el primer ministro un chií y el jefe de Estado, kurdo.

Al Halbusi nació en 1980 en la provincia de Al Anbar (en el oeste de Irak) y es titulado en Ciencias Políticas.

Tiene experiencia en el Parlamento ya que presidió durante años el Comité Parlamentario de Petróleo y Energía, y después asumió el liderazgo del bloque parlamentario Taqqadum en la pasada legislatura.

En las últimas elecciones, se presentó por su formación en la provincia de Anbar y recibió más de 51.000 votos, «lo que fortaleció su posición política y finalmente condujo a su elección como presidente del Parlamento», indicó INA.

