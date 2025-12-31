Israel anuncia que 37 oenegés tendrán prohibido operar en Gaza

2 minutos

Israel anunció este miércoles que la prohibición de operar en Gaza a partir del 1 de enero afectará a 37 organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas Médicos Sin Fronteras y Oxfam, a menos que faciliten información detallada sobre su personal palestino.

«Se niegan a facilitar las listas de sus empleados palestinos porque saben, al igual que nosotros, que algunos de ellos están implicados en el terrorismo o vinculados a Hamás», declaró a la AFP Gilad Zwick, portavoz del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

Según el portavoz, 37 organizaciones todavía no han acatado los nuevos requisitos.

El plazo para que proporcionen estos datos expira a medianoche del miércoles pero «dudo mucho que lo que no han hecho durante diez meses lo vayan a hacer de repente», afirmó Zwick.

Según el ministerio, la medida «refuerza y actualiza» la normativa que regula las actividades de las oenegés internacionales en el territorio palestino.

Israel apunta específicamente a la organización médica internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), alegando que cuenta con dos empleados miembros de los grupos palestinos Yihad Islámica y Hamás.

Además de MSF, entre las 37 oenegés se encuentra el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), World Vision International, CARE y Oxfam, según la lista facilitada por Zwick.

Varias organizaciones han declarado a AFP que las nuevas normas tendrán un impacto importante en la distribución de suministros en Gaza, donde según las entidades humanitarias la cantidad de ayuda que entra sigue siendo insuficiente.

La responsable humanitaria de la UE, Hadja Lahbib, afirmó que esta normativa no «puede aplicarse bajo su forma actual» y subrayó que «la ayuda debe llegar a aquellos necesitados».

Aunque el acuerdo de alto el fuego que comenzó el 10 de octubre preveía la entrada de 600 camiones al día, solo entre 100 y 300 transportan ayuda humanitaria, según las oenegés y las Naciones Unidas.

El COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí responsable de los asuntos civiles palestinos, afirmó la semana pasada que entran en Gaza una media de 4.200 camiones de ayuda a la semana, lo que equivale a unos 600 diarios.

