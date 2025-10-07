Israel aprobó menos de la mitad de misiones humanitarias en Gaza en los dos años de guerra

2 minutos

Ginebra, 7 oct (EFE).- Las autoridades de Israel aprobaron menos de la mitad de las más de 8.000 solicitudes de Naciones Unidas y sus socios para aportar ayuda humanitaria a la población de Gaza desde el inicio de la guerra en este territorio palestino hace exactamente dos años.

El portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Jens Laerke, dijo en Ginebra que apenas se aprobó el 45 % de esas misiones, dedicadas al transporte y distribución de alimentos, agua, medicamentos y otros suministros vitales.

Más de un cuarto de las peticiones de la ONU a Israel para que pudiera cumplir esta tarea fueron directamente rechazadas (2.250), 10 % fueron retiradas por la propia organización al verificarse que no existían las condiciones para realizarlas y en los casos restantes la misión enfrentó obstáculos o demoras en el camino que obligaron a anularla.

«Sólo el 45 % de las misiones fueron facilitadas y llegaron a su destino. Todas las misiones en Gaza requieren una coordinación con Israel», precisó Laerke.

La carencia de alimentos ha provocado una hambruna en el norte de Gaza y en todo la Franja más de 400 personas han muerto por este motivo, entre las que se encontraban 101 niños, según datos verificados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante estos 24 meses de guerra, 66.288 palestinos han muerto en su gran mayoría víctimas de bombas y proyectiles.

De acuerdo a informaciones de Naciones Unidas, en los últimos días algunas misiones pudieron ejecutarse, como la entrega de harina a las panaderías, que operan 22 horas al día para que los civiles puedan alimentarse, mientras que el sábado se repartieron raciones de alimentos en 167 cocinas comunitarias en distintas zonas de Gaza, aunque solo doce funcionan en el norte, donde el hambre está más extendida.

Preguntado sobre si esto puede interpretarse como una mejora de la situación general, Laerke recordó que ello solo indica que la entrada de ayuda «es fluctuante e impredecible» y aseguró que no se observa ninguna mejora a la escala que se necesita. EFE

