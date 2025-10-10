Israel cesa su ofensiva en Gaza y los palestinos emprenden el camino de regreso a sus hogares

afp_tickers

4 minutos

Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras un acuerdo con Hamás y decenas de miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de las ruinas.

El acuerdo logrado tras dos años de guerra prevé la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí a las 09H00 GMT, decenas de miles de palestinos desplazados empezaron una penosa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares.

Otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas, según imágenes difundidas por AFP.

Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea especialmente intensa en las últimas semanas para tomar Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del territorio palestino.

La Defensa Civil de Gaza informó que empezó a retirar cadáveres de los escombros.

«Desde la entrada en vigor del cese el fuego en Gaza, se encontraron 63 cuerpos en las calles de Ciudad de Gaza», declaró Mahmud Basal, portavoz de esta agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás.

El ejército israelí anunció que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las «líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego».

Pero advirtió que algunas zonas siguen siendo «extremadamente peligrosas».

– «Abrumados por la emoción» –

El Pentágono «confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla», dijo el emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en la red social X.

«El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó», agregó.

El acuerdo alcanzado el jueves entre Israel y Hamás en una negociación indirecta en Egipto se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

El acuerdo estipula el retorno a Israel de todos los rehenes cautivos en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que de los 48 rehenes que siguen retenidos en Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

La familia de Alon Ohel, uno de los rehenes, declaró que están «abrumados por la emoción» y esperan con ansias su retorno.

– «Solo esperamos que la guerra termine de una vez» –

Israel debe liberar a 250 detenidos por razones de seguridad y 1.700 palestinos de Gaza arrestados por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023.

En la lista que Israel publicó este viernes de los 250 presos que podrían ser canjeados no figura ninguna de las figuras emblemáticas de la lucha armada palestina.

A pesar de las celebraciones en Israel y Gaza, quedan muchos asuntos por resolver, entre ellos el desarme de Hamás y la propuesta de una autoridad de transición para Gaza liderada por Trump, que forman parte del plan propuesto por el presidente estadounidense.

El dirigente de Hamás Osama Hamdan declaró a la cadena catarí Al Araby que el movimiento islamista rechaza esta autoridad de transición.

En respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023, Israel lanzó una ofensiva que ya dejó al menos 67.194 muertos en Gaza, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

El férreo cerco israelí a Gaza durante la guerra provocó una «hambruna» en partes del territorio, según la ONU, una acusación que Israel niega.

El portavoz de la Defensa Civil afirmó que aproximadamente 200.000 personas retornaron al norte de Gaza este viernes.

Ameer Abu Iyadeh, un desplazado de 32 años, relató a AFP en Jan Yunis que este retorno está «lleno de heridas y dolor».

Arij Abu Saadaeh, de 53 años, contó que está «contenta por la tregua y la paz», pero añadió que es «madre de un hijo y una hija que fueron asesinados y estoy de luto por ellos».

«Solo rezo para que [mi casa] no haya sido destruida (…) Solo esperamos que la guerra termine de una vez por todas», dijo Mohamed Mortaja, de 39 años, mientras se dirigía a su casa en Ciudad de Gaza.

La asociación de prensa extranjera en Jerusalén urgió el viernes a Israel a darles un acceso independiente a Gaza. Las autoridades israelíes han impedido a los periodistas de medios extranjeros entrar en el territorio desde el inicio de la guerra.

jd/crb/mj/rnr-avl/dbh-an-sag/an/eg