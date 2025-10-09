Israel confirma la firma en Egipto del acuerdo que debe ratificar el Gabinete de Gobierno

Jerusalén, 9 de oct (EFE).- La portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Shosh Bedrosian, confirmó este jueves la firma de Israel esta mañana en Egipto del acuerdo para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que el Consejo de Ministros del país judío debe ratificar en las próximas horas.

El primer ministro, Benjamin «Netanyahu anunció anoche que había aprobado la primera fase del acuerdo. El plan ha sido concluido esta mañana en Egipto y el alto el fuego se implementará dentro de las 24 horas después de que lo ratifiquemos», explicó Bedrosian.

El Gobierno israelí y le grupo islamista Hamás debían firmar en la mañana del jueves el acuerdo alcanzado en la madrugada del jueves en la localidad egipcia de Sharm el Sheij.

La portavoz explicó que para esta tarde hay previstas dos reuniones: una primera del gabinete de seguridad, conformada por ministros claves y altos cargos de defensa; y una segunda posterior del gabinete israelí, que engloba a todos los ministros.

Está previsto que solo se opongan a este acuerdo, tal y como ocurrió en las dos anteriores treguas, los ministros de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, los dos más radicales del gobierno de coalición.

De hecho, este último ya confirmó su rechazo al acuerdo esta mañana en un mensaje en sus redes sociales y pidió a Netanyahu continuar «eliminando a Hamás», una vez hayan regresado los rehenes.

Estos dos noes son insuficientes para impedir que este acuerdo salga adelante. EFE

