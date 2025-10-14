Israel entrega 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

1 minuto

Gaza, 14 oct (EFE).- Israel entregó este martes 45 cuerpos de palestinos fallecidos que estaban en manos de las tropas israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser de Jan Yunis, sur de Gaza, a donde llegaron los restos de los fallecidos de manos de la Cruz Roja.

Se trata de la primera entrega de cadáveres por parte de Israel dentro del acuerdo establecido entre las dos partes, por el que Hamás debe entregar los restos de los rehenes fallecidos que estuvieron cautivos en Gaza. EFE

