Israel entrega 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

1 minuto

Gaza, 14 oct (EFE).- Israel entregó este martes 45 cuerpos de palestinos fallecidos que estaban en manos de las fuerzas israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser de Jan Yunis, sur de Gaza, a donde llegaron los restos humanos de manos de la Cruz Roja.

Se trata de la primera entrega de cadáveres por parte de Israel dentro del acuerdo establecido entre las dos partes, por el que Hamás debe entregar los restos de los 28 rehenes fallecidos cautivos en Gaza.

Varios medios palestinos informaron sobre la entrega de estos 45 cuerpos y publicaron imágenes cerca del hospital Nasser que muestran varios vehículos y personal de Cruz Roja al que fueron entregados los restos humanos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza anunció este martes la disponibilidad de sus equipos médicos para recibir los cuerpos de los palestinos que serán entregados por parte de Israel y añadió que la entrega se realizará «conforme a los procedimientos y protocolos médicos adoptados para estos casos».

Con la entrada en vigor del cese el fuego, Hamás liberó este lunes a los 20 rehenes israelíes que quedaban vivos en la Franja de Gaza y comenzó con la entrega de los restos mortales de aquellos que murieron. Entregó 4 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos.

Mientras tanto, el Servicio de Prisiones de Israel anunció que había completado la liberación del total de 1.968 presos palestinos previstos para ayer lunes por el acuerdo de intercambio de rehenes. EFE

aa-fzb-mt/rf