Israel hace redadas en casas de presos palestinos que serán liberados con el alto el fuego

2 minutos

Jerusalén, 12 oct (EFE).- La Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos (Asra, por su nombre en árabe), vinculada al movimiento islamista Hamás, denunció este domingo que el Ejército israelí realizó redadas y detuvieron a 13 personas en Cisjordania ocupada en los domicilios de varios presos que serán liberados en virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

«Al amanecer del domingo 12 de octubre de 2025, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron una campaña masiva de redadas y arrestos en distintas gobernaciones de Cisjordania, dirigida contra los hogares de prisioneros liberados y de otros que iban a ser puestos en libertad», indicó Asra en un comunicado.

«Las operaciones incluyeron registros, destrozos y amenazas a las familias», añadió.

Según la lista de detenidos difundida por la organización, compuesta por trece nombres, la mayoría de las redadas se llevaron a cabo en las ciudades de Ramala y Nablus, y en menor medida en Hebrón.

El Ejército israelí no se pronunció sobre estas acusaciones.

Ayer, Asra informó de la detención de diez palestinos, entre ellos la fotógrafa Israa Ashraf Khmaisah. En este caso, el Ejército israelí confirmó a EFE las detenciones y aseguró que los arrestados son sospechosos de estar implicados en «actividades terroristas».

De acuerdo con la lista publicada el pasado viernes por el Ministerio de Justicia de Israel, el acuerdo de alto el fuego contempla la liberación de 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y 1.750 presos más, a cambio de la liberación de los 48 rehenes (unos 20 de ellos vivos) retenidos en Gaza.

El coordinador israelí para los asuntos de los rehenes, Gal Hirsch, dijo a las familias de los cautivos en un mensaje que estima que su «proceso de liberación» comenzará previsiblemente este lunes por la mañana.EFE

vsj/mt/amg