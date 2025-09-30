Israel intenta hacer de Gaza un sitio inhabitable del que solo se pueda huir, denuncia MSF

Madrid, 30 sep (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este martes el «genocidio» que Israel comete en la Franja de Gaza, al asegurar que el Gobierno de Benjamín Netanyahu «ya ha arrasado gran parte» del enclave y que hay una iniciativa consciente de hacer del lugar «un sitio inhabitable» del que solo se pueda huir.

«Están intentando hacer de Gaza un sitio que sea inhabitable para que las personas no tengan más remedio que salir», denunció en una rueda de prensa en Madrid la coordinadora de emergencias de MSF España en Gaza, Esperanza Santos, quien acaba de regresar de Al Mawasi, una zona costera de la Franja donde ha pasado siete semanas de misión humanitaria.

Al salir por el paso fronterizo, atravesó Rafah, la población del sur de la Franja que está completamente arrasada, y asegura que como esta ciudad está «gran parte de la Franja de Gaza».

«Son zonas en las que no queda nada, absolutamente no queda infraestructura, no quedan calles…», describe, y lamenta que «ahora le toca a la ciudad de Gaza».

«Cuando llegué al principio de agosto, había una situación de bloqueo completo; no se veía comida en las calles ni en los mercados. Teníamos en este momento la presión internacional por la hambruna, pero a la vez una esperanza de un alto al fuego, de cómo iba a ser y en las dos siguientes semanas empezó a entrar comida pero se desvaneció la esperanza del alto al fuego con la declaración del Gobierno de Israel de la ofensiva final sobre la ciudad de Gaza», explicó.

Desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados terroristas de Hamás en suelo israelí, más de 65.500 personas han sido asesinadas y más de 167.000 han resultado heridas por los ataques de Israel.

Esto supone que «más del 10 % de la población de la Franja de Gaza está herida o muerta», recordó Santos, quien subrayó que «el Ejército de Israel está asesinando todos los días en Gaza».

Un genocidio

Médicos Sin Fronteras califica lo que está ocurriendo en Gaza de genocidio y, como asegura la coordinadora de MSF España, Raquel González, no es una palabra que usen «a la ligera».

«La única conclusión razonable de estos actos es que quieren la destrucción sistemática de un pueblo entero», apunta González, que llama directamente a todos «los líderes mundiales, que son los que tienen la capacidad y la responsabilidad, a actuar con la máxima urgencia para que esta masacre se detenga».

«La inacción internacional que hemos visto estos dos años es aterradora», lamenta González.

Desde MSF no se han querido manifestar sobre la propuesta acordada por el Gobierno estadounidense de Donald Trump con Netanyahu este lunes en Washington para que haya paz en la Franja, y aseguran que ningún plan es viable si antes no se para el fuego.

La situación es dramática, según la coordinadora de emergencias de MSF, porque además «no hay un lugar seguro».

«El Gobierno de Israel ha ido cambiando y define zonas de evacuación, pero esas zonas no están 100 % libres de bombardeos», sostiene.

Los gazatíes viven en una situación de «asedio continuado» y no tienen «un momento de descanso»: «No hay ningún momento en el que la población desconecte y pueda pensar que no está metida en un conflicto… Es un territorio muy pequeño, 42 km de largo, entre 6 y 12 de ancho. Estás escuchando bombardeos todo el tiempo, y si no demoliciones, aviones militares o los drones de vigilancia».

«A veces los aviones solo vuelan bajo para asustar a la población», alegó Santos, quien el 16 de septiembre abandonó la capital de la Franja, debido a las órdenes de evacuación.

La organización médico-sanitaria anunció la semana pasada que por seguridad cerraban sus proyectos en Ciudad de Gaza porque sus clínicas estaban «rodeadas de tanques» y fuerzas israelíes, lo que suponía «un nivel de riesgo inaceptable».

Además, la organización recogió en un informe las violaciones de derechos humanos cometidas en el reparto de ayuda humanitaria de la Fundación de Ayuda Humanitaria (GHF, en inglés), de gestión israelí y estadounidense.

«Los puntos de distribución de la GHF es la mayor aberración humanitaria que he visto en mi vida», aseguró Santos, que calificó el reparto de «cruel» y lo describió como un «videojuego» donde los gazatíes tienen que abalanzarse sobre la comida pero, si avanzan por el pasillo de alambres de espino antes de tiempo, son disparados.

«Es lo menos humanitario que he visto yo en mi carrera profesional», remarcó. EFE

