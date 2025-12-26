Israel ordena actuar «con contundencia» tras muerte de dos personas en ataque palestino

Jerusalén, 26 dic (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó este viernes al Ejército responder «con contundencia e inmediatez» contra la aldea palestina de la que procede el presunto agresor en el atropello y apuñalamiento que ha causado dos muertos en el norte de Israel.

«El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel actuar con contundencia e inmediatez contra la aldea de Qabatiya, de donde provenía el terrorista asesino. Todos los terroristas deben ser localizados y desmantelados, y la infraestructura terrorista en la aldea debe ser destruida», dice un comunicado castrense.

Por su parte, el Ejército también anunció que sus fuerzas se preparan para «una operación» en Qabatiya, y dijo que contaban con tropas de refuerzo en la zona del suceso, la ciudad israelí de Beit Shean y la cercana Afula.

Esta tarde, un anciano de 68 años murió en Beit Shean tras haber sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, según la Policía israelí.

A unos pocos kilómetros de allí, en el cruce de la carretera 71 cerca del kibutz de Ein Harod, una mujer joven fue declarada muerta tras sufrir heridas penetrantes propias de un apuñalamiento, según el los servicios de emergencias, que también trataron a un adolescente de unos 16 años con heridas leves cerca de donde ocurrió el primer atropello.

El presunto agresor, un palestino de Qabatiya que se había infiltrado en Israel sin contar con autorización, fue disparado por un transeúnte en la ciudad cercana de Afula y traslado al hospital en estado moderado. EFE

pms/jgb