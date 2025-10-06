The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Israel prolonga la detención de la española de la Flotilla acusada de morder a una guardia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 6 oct (EFE).- La Policía israelí informó este lunes de que el tribunal de Beersheba (sur) prorrogó hasta este miércoles la detención de una activista española de la Flotilla Global Sumud, acusada de morder a una funcionaria de la de la prisión de Ketziot.

«La sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una guardia durante su estancia en prisión», indicó la Policía en un comunicado. «La investigación continúa», añadió.

Este domingo noche, el Ministerio de Exteriores israelí denunció que la mujer, que iba a ser deportada ese mismo día, mordió a una trabajadora médica en la prisión de Ketziot donde se encuentran detenidos los activistas de la flotilla.

Según el Gobierno israelí, la empleada sufrió «lesiones leves» y la Policía fue llamada para intervenir y «encargarse» de la detenida.

Los barcos de la flotilla, con la que viajaba la activista, fueron interceptados la semana pasada por la Armada israelí en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, adonde se dirigían para entregar ayuda humanitaria.

El Ejército israelí justificó la operación alegando que las embarcaciones se dirigían hacia «una zona de combate activa». EFE

vsj/mt/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR