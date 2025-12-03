Italia aprueba el reembolso de peajes por obras o bloqueos de tráfico a partir de 2026

2 minutos

Roma, 3 dic (EFE).- Italia activará a partir de 2026 un sistema pionero de reembolso de peajes por obras o bloqueos de tráfico en autopistas, permitiendo a los usuarios exigir indemnizaciones en caso de «limitaciones del uso de la infraestructura», informó este miércoles la Autoridad de Regulación de Transportes italiana (ART).

La nueva norma permitirá a los usuarios exigir compensaciones a los concesionarios de autopistas y a los gestores de los servicios ofrecidos en las áreas de descanso y estaciones de peaje, según explicó el organismo regulador en un comunicado.

La fase de aplicación inicial, según lo previsto, concluirá antes del 31 de diciembre de 2027, momento en que la Autoridad evaluará los efectos de la medida y ajustará su implementación si fuera necesario.

La medida entrará en vigor en 2026, siendo obligatoria a partir del 1 de junio para los tramos gestionados por una sola empresa concesionaria y a partir del 1 de diciembre para aquellos que involucren a varios concesionarios.

Este sistema será el primero en su tipo en Europa, según destacó el presidente de la ART, Nicola Zaccheo, quien subrayó que el objetivo «no es punitivo» y que las obras siguen siendo imprescindibles, recogieron medios locales.

El reglamento aprobado establece dos situaciones principales en las que los usuarios podrán acceder al reembolso: las obras no urgentes y los casos en los que el tráfico queda completamente bloqueado, estableciendo umbrales precisos para el acceso a los reembolsos.

Además, se han definido parámetros claros para calcular el reembolso, que dependerá de factores como la duración de la demora, la longitud del trayecto, la reducción de carriles y el ancho de la calzada, entre otros.

El reembolso no podrá exceder el valor del peaje pagado y variará en función del tiempo de retraso.

La normativa excluye las obras debidas a emergencias, como accidentes o fenómenos meteorológicos excepcionales, que ya se benefician de descuentos tarifarios.

Para facilitar el proceso, se creará una aplicación nacional única que permitirá a los usuarios registrarse y recibir notificaciones sobre los reembolsos en un plazo máximo de 10 días. Los pagos se realizarán entre 5 y 10 días después de la notificación.

Para aquellos que prefieran no usar la aplicación los reembolsos podrán gestionarse a través de los canales tradicionales establecidos por los concesionarios, como ventanillas online o números de atención al cliente gratuitos. EFE

csv/sam/jgb