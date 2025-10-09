Italia celebra el primer acuerdo de Israel y Hamás y se ofrece como fuerza de paz en Gaza

Roma, 9 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, consideró este jueves una «óptima noticia» el primer acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamás para pacificar Gaza y ofreció al Ejército italiano para una eventual fuerza de paz.

«Desde Oriente Medio llegan óptimas noticias. La paz está cerca», celebró el jefe de la diplomacia italiana en la red social X.

Esta madrugada el Gobierno de Israel y Hamás han aceptado la primera fase del plan de Trump para la Franja de Gaza propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, comprometiéndose a liberar a los rehenes tras más de dos años de guerra a cambio de presos palestinos y a una retirada parcial del ejército israelí.

Tajani apuntó que «Italia siempre ha apoyado» los planes de Trump, de quien la primera ministra Giorgia Meloni es una de sus aliadas en Europa.

«Italia está preparada para consolidar el alto el fuego, hacer que lleguen nuevas ayudas humanitarias y participar en la reconstrucción de Gaza», apuntó el ministro y también vicepresidente.

Asimismo, avanzó la disponibilidad de Roma para «enviar soldados en caso de creación de una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina». EFE

gsm/alf