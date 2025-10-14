Italia condena ataque ruso a convoy de la ONU en Ucrania en el que viajaba un italiano

1 minuto

Roma, 14 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, condenó «enérgicamente» este martes el ataque ruso a un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en Ucrania, en el que viajaba un funcionario italiano que resultó ileso, según confirmó el propio ministro.

«Condeno enérgicamente el ataque ruso al convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Ucrania, en el que también estaba presente un funcionario italiano, que afortunadamente resultó ileso», escribió Tajani en su cuenta de X.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, denunció que el ataque fue perpetrado deliberadamente por drones rusos contra dos camiones del PMA en la provincia de Jersón, al sur del país, mientras distribuían alimentos y asistencia humanitaria a la población civil.

Tajani pidió a Rusia «cesar la violencia y empezar a actuar como un actor responsable» y expresó su solidaridad con «la ONU, su personal y el pueblo ucraniano».

«Los ataques contra civiles, hospitales y ahora contra trabajadores humanitarios son inaceptables», denunció.

Las autoridades ucranianas confirmaron que los dos vehículos atacados formaban parte de un convoy de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) y que todo el personal involucrado en la misión sobrevivió al ataque. EFE

csv/rf