Italia da el primer paso en la aprobación de sus presupuestos para 2026

4 minutos

Roma, 23 dic (EFE).- El Senado italiano aprobó este martes los presupuestos generales para 2026, que incluyen medidas por un gasto de 22.000 millones de euros, como la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que están financiados en parte por nuevas aportaciones de bancos y aseguradoras.

Los presupuestos fueron aprobados por un voto de confianza impuesto por el Gobierno, que concluyó con 113 votos a favor y 70 contrarios, un mecanismo que permite evitar el debate de las enmiendas presentadas y acelerar su ratificación antes de finales de año.

El ministro de Economía y Finanzas italiano, Giancarlo Giorgetti, se declaró satisfecho con la ley y destacó que se ha intervenido «en cuestiones que parecían casi imposibles», como la tributación del 5 % de los aumentos contractuales para los asalariados con rentas más bajas, tal como pedían los sindicatos.

Entre las medidas estrella figura la reducción del segundo tramo del IRPEF del 35 % al 33 % para ingresos anuales de entre 28.000 y 50.000 euros, que beneficiará a más de 13 millones de contribuyentes y tendrá un coste estimado de 2.700 a 2.800 millones de euros.

El presupuesto también refuerza las ayudas a las empresas, con incentivos a la inversión, créditos fiscales para zonas económicas especiales, la prórroga de la hiperamortización para bienes de equipo hasta septiembre de 2028 y medidas de transición tecnológica,

El proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno italiano en octubre destinaba inicialmente 18.700 millones de euros, que finalmente aumentaron a cerca de 22.000 millones debido al incremento en los últimos de las medidas dedicadas a las empresas, incluyendo 3.500 millones adicionales para este sector en una enmienda.

El texto prevé también una mayor contribución del sector financiero, con nuevos impuestos a bancos y aseguradoras que permitirán recaudar más de 12.000 millones de euros entre 2026 y 2028, destinados a financiar parte de las nuevas políticas públicas.

En el ámbito social, una de las medidas más controvertidas es el ajuste automático de la edad de jubilación, que aumentará un mes en 2027 y dos meses adicionales en 2028, una disposición duramente criticada por la oposición.

En paralelo, desde 2026 se incrementarán las pensiones mínimas en 20 euros mensuales, mientras que se reducen los fondos destinados a la jubilación anticipada de trabajadores con carreras largas o actividades de especial penosidad.

El presupuesto amplía exenciones en el cálculo del índice ISEE, el indicador que determina la elegibilidad para prestaciones sociales, excluyendo la primera vivienda hasta 200.000 euros en grandes ciudades y hasta 91.500 euros en otras áreas.

También se destinan fondos para apoyo a padres separados (20 millones para apoyo habitacional) y a cuidadores familiares (1,15 millones).

En materia de educación, la ley de presupuestos introduce bonos escolares para secundaria y ayudas de hasta 1.500 euros para familias que opten por la escuela privada dentro de ciertos límites de ISEE.

Además, a partir de 2027 se introducirá el Bono Valor Cultura, dirigido a estudiantes del último año de secundaria para la compra de libros y el acceso a actividades culturales.

En el sector cultural, el presupuesto confirma el recorte de los fondos al cine, que pasarán de 150 a 90 millones de euros en 2026, así como la reducción de la financiación de la televisión pública RAI, mientras que el fondo editorial se refuerza con 60 millones de euros.

Tras su aprobación en el Senado, el texto deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados antes de finales de diciembre para entrar en vigor. EFE

