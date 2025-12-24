Italia frena las condiciones de Meta que limitan el acceso de proveedores de IA a WhatsApp

2 minutos

Roma, 24 dic (EFE).- La autoridad Antimonopolio de Italia ordenó este miércoles a Meta la «suspensión inmediata» de las nuevas condiciones contractuales de WhatsApp al considerar que restringen el acceso de proveedores de inteligencia artificial (IA) competidores al servicio de mensajería.

La investigación, iniciada por la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) en Italia en julio de 2025, analiza un presunto abuso de posición dominante al considerar que Meta integró su servicio Meta AI en WhatsApp «en posición preminente respecto a los servicios de los competidores».

El procedimiento fue ampliado el pasado 25 de noviembre para incluir en el expediente la aplicación de las nuevas condiciones contractuales previstas por los ‘WhatsApp Business Solution Terms’, introducidos el 15 de octubre y cuya plena entrada en vigor está prevista antes del 15 de enero de 2026.

«Estas condiciones excluyen por completo de la plataforma WhatsApp a las empresas competidoras de Meta AI en el mercado de los servicios de Chatbot AI», explicó la AGCM en un comunicado.

La Autoridad concluyó que la conducta de Meta «parece tener naturaleza abusiva», al ser susceptible de «limitar la producción, los canales de salida o el desarrollo técnico» en dicho mercado, en perjuicio de los consumidores.

La AGCM advirtió además de que el comportamiento del grupo podría causar «un daño grave e irreparable» a las dinámicas competitivas durante el tiempo necesario para completar la investigación, comprometiendo la capacidad del mercado para ser disputado por nuevos operadores.

Por este motivo, ordenó a Meta suspender las condiciones contractuales con el objetivo de «preservar el acceso a la plataforma WhatsApp a los Chatbot AI competidores de Meta AI».

La actuación del regulador italiano se produce en paralelo a la investigación abierta el pasado 4 de diciembre por la Comisión Europea sobre la misma política de Meta en el Espacio Económico Europeo, si bien Bruselas ha excluido a Italia de su análisis para evitar solapamientos con el procedimiento nacional.

La Autoridad italiana señaló que mantiene una coordinación con la Comisión Europea para garantizar una respuesta eficaz frente a posibles prácticas anticompetitivas de Meta. EFE

csv/jgb